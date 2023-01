Zo beleefden de BV’s het gala van ‘De Gouden Schoen’ én de afterparty: “Er is hier meer water dan wijn”

Film Na Oscarnomi­na­tie: ‘Close’ van Lukas Dhont ook genomi­neerd voor Franse filmprijs César

De film ‘Close’ van regisseur Lukas Dhont (31) rijgt de ene nominatie na de andere binnen. De euforie was groot gisteren toen bleek dat de langspeelfilm kans maakt op de Oscar in de categorie ‘Beste buitenlandse film’. Maar er is meer goed nieuws. De prent is nu ook genomineerd voor de Césars, de filmprijzen van Frankrijk.

25 januari