Exclusief voor abonnees Zita Wauters zoekt volop haar eigen weg: “Maar voor papa blijf ik zijn kleine meisje” CD

14 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Geen uitdaging is te groot voor Zita Wauters (14). Dat bewijst de dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser met haar eigen kledingcollectie voor jongeren, waarvoor ze zelf ook model staat. “Ik wil bewijzen dat ik het allemaal zelf kan, zonder hulp van mijn ouders”, zegt ze in Story.

Het beste van twee werelden: dat lijkt een goede omschrijving voor de vaardigheden die Zita Wauters op haar veertiende al aan de dag legt. Dat ze de muzikale aanleg en de spontane présence van haar papa Koen heeft, bewees ze onder andere al in de Ketnet-musical ‘Kadanza Together’ en haar populaire vlog, die vlotjes vele duizenden volgers haalt. Met haar nieuwste wapenfeit bewijst ze dat ze ook de creativiteit en het modegevoel van mama Valerie meekreeg: Zita heeft net haar eigen jongerencollectie bij het succesvolle Belgische label CKS gelanceerd. In de rekken geen brave jurken of suikerzoete kleuren, maar wel hippe silhouetten in stoere prints. “Die look sluit gewoon het beste aan bij mijn persoonlijkheid”, verklaart Zita. “Ik ben vrij avontuurlijk aangelegd. Ik hou van een uitdaging en ik ben niet preuts. Volgens mijn vriendinnen durf ik zelfs vaak het ‘gevaar’ opzoeken, maar dat vind ik dan weer serieus overdreven. Ik maak gewoon graag plezier.” En onder dat motto heeft Zita ook aan haar collectie gewerkt. Want ze is niet zomaar ‘het gezicht van’, ze werd bij de ontwerpen betrokken van de prille beginfase tot de afwerking van het eindproduct. “Bij elke stap werd mijn goedkeuring gevraagd. Maar dat is heel vlot verlopen. Het team achter CKS en ik zaten helemaal op dezelfde golflengte.”

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis