Zita Wauters maakt opnieuw filmpjes voor Ketnet, maar loopt daar niet mee te koop: “Ik wil geen stoefkont zijn” TK

04 april 2019

07u40

Bron: NB 0 Showbizz In 2017 maakte Zita Wauters voor het eerst filmpjes voor Ketnet: ze leerde de jonge kijkers ‘lifehacks’: trucjes die het leven makkelijker maken. Intussen is ze volop bezig met het maken van een nieuwe lading video’s voor de jongerenzender, al is ze daar heel discreet over.

“Je zal me op school nooit horen zeggen: ik doe dit of dat project”, vertelt Zita in het Nieuwsblad. “Meestal komen mijn klasgenoten er zelf achter als ze het ergens zien passeren. Dan vragen ze: Waarom heb je dat niet gezegd? en denk ik: Goh ja, dat moet toch ook niet? Op school ben ik gewoon Zita. Ik wil niet als een stoefkont overkomen.”

Haar naam is onvermijdelijk verbonden met die van haar vader. “Soms vind ik dat wel lastig. Ik ben inderdaad de dochter van, maar ik ben ook gewoon mezelf. Zita. Mijn achternaam doet er niet toe. Ik ben dat wel gewoon, maar als ik er soms over nadenk, denk ik weleens dat het handig is om naar een pretpark of de stad te gaan ­zonder dat iedereen de hele tijd kijkt. De mensen kennen ons, maar voor de rest is alles zoals in een normaal gezin.”

“Veel mensen zeggen: Ze heeft alles van haar papa meegekregen. Ze is er gewoon ingeduwd. Maar voor mijn au­ditie bij Ketnet (voor de Ketnetmusical ‘Kadanza to­gether’, nvdr.) heb ik keihard ­gewerkt. Ik vind het jammer als mensen dat zeggen. Die bekendheid vind ik ook niet belangrijk. Ik heb het ­gedaan omdat ik het leuk vond.”