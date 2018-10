Zita Wauters: "Ik mag maar een paar dagen per week op mijn telefoon" Redactie

13 oktober 2018

14u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Ze is pas 13 jaar, maar Zita Wauters maakt momenteel al erg veel indruk met haar rol in 'Niet Schieten', de film van Stijn Coninx over de Bende van Nijvel. Maar naast actrice is Zita ook gewoon een tiener, met alle angsten en onzekerheden die daarmee gepaard gaan. In HUMO werpt ze een blik op haar leven.

De familie Wauters is onlangs naar Gent verhuisd, wat betekende dat Zita naar een nieuwe school moest. "Ik ben doodsbang geweest die eerste schooldag, bang dat ik commentaar zou krijgen en dat ik me daardoor onzeker zou voelen en mezelf niet zou durven te zijn. Ik heb nog nooit zoveel stress gehad als die dag", vertelt ze daarover in HUMO. Ze kreeg ook te maken met een aantal vooroordelen. "Op mijn nieuwe school hebben een paar meisjes eerlijk tegen me gezegd: 'Wij hadden verwacht dat jij een bitch zou zijn met een dikke nek. Maar dat ben je echt niet.'"

Veel tieners zijn ook met hun uiterlijk en gewicht bezig, maar op dat vlak is Zita erg nuchter. "Ik ben niet bezig met: 'Ik mag geen brood eten, daar zitten gluten in'. Op deze leeftijd lijkt het mij helemaal niet gezond om geen brood, kip of vlees te eten. Je hebt alle voedingsstoffen nodig om te groeien en energie te krijgen.

Ze vertelt ook dat er bepaalde regels zijn ten huize Wauters waar ze niet echt mee akkoord is. "Ik mag alleen op woensdag, vrijdagavond en in het weekend op mijn telefoon. De andere dagen is het geen Instagram of Snapchat voor mij, helaas (zucht). Ik ben wel blij dat ik niet zo verslaafd ben als anderen, maar dat is het enige positieve dat ik erover kan zeggen."

