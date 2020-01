Zita en Nono reageren op breuk van hun ouders MVO

18 januari 2020

19u34 0 Showbizz Nu het nieuws over de breuk van Koen en Valerie wereldkundig is gemaakt, is het uiteraard ook geen makkelijke dag voor hun kinderen: Zita en Nono Wauters.

Als we naar hun Instagram-pagina’s gaan kijken, blijkt dat broer en zus vooral steun vinden bij elkaar. Zita en Nono deelden allebei de foto van hun ouders, die hand in hand in de auto zitten. Het is dezelfde zwart-witfoto die het voormalige koppel gebruikte om hun breuk aan te kondigen. Door het plaatje te delen - zowel een keertje voor mama als een keertje via het account van papa - laten de kinderen merken dat ze hun beide ouders steunen.

Nono ging nog een stapje verder en postte een hartverwarmende foto samen met zijn zus, van toen ze nog klein waren. “Forever”, schreef hij daarbij. Ofwel: “Voor altijd.” Zita deelde de foto ook op haar account, en voegde nog toe: “Sweetie”. Ofwel: “Jij bent een schatje.” Het is duidelijk: Gescheiden ouders of niet, de band tussen hen is hechter dan ooit.

Stabiliteit

Koen en Valerie hadden het ook specifiek over het welzijn van hun kinderen in hun aankondiging: “Het is emotioneel erg zwaar. We hebben immers vele mooie jaren gehad en hebben samen fantastische kinderen. En daar ligt nu voor ons allebei de focus: de zorg voor en het welzijn van onze kinderen primeert. Door hen zullen we altijd verbonden blijven. Er is, voor alle duidelijkheid, geen derde partij in het spel en we gaan in goede verstandhouding uit elkaar. Nu willen we rust vinden en stabiliteit bieden aan de kinderen.”