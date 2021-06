Zit er dan toch een haar in de boter bij Jaimie en Lil’ Kleine? “Jaimie woont alleen met haar zoontje in een appartement op Ibiza”

Rapper Lil’ Kleine werd eind mei gearresteerd tijdens een vakantie op Ibiza. Tijdens een openingsfeest in hotel Oku ging het er net iets te uitbundig aan toe en werd hij door de Spaanse politie in de boeien geslagen. Aanleiding van de arrestatie was volgens het Nederlandse weekblad Privé een ruzie met zijn verloofde Jaimie Vaes. Lil’ Kleine is ondertussen al zo’n vijf jaar samen met Jaimie. Het koppel is sinds 2018 verloofd en ze hebben samen ook al een zoontje, Lio.

De twee zijn dus al een tijdje samen, maar ondertussen zit er toch een serieus haar in de boter. Het is namelijk Jaimie zelf die aangifte gedaan heeft bij de politie. De rapper zou haar in hun hotelkamer aangevallen hebben. Jaimie Vaes zei door haar Lil Kleine te zijn geslagen, maar geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Bij de aanval zou hij bovendien ook haar smartphone hebben vernield. Verder bevestigen nog enkele bronnen dat Jaimie gewond en bebloed de lobby van het hotel in kwam rennen. Haar kleding was volledig gescheurd en ook de hotelkamer van het koppel was volledig vernield. De schade werd berekend op zo'n 85.000 euro.

Niet meereizen voor optredens

Hoewel het stel in een eerdere schriftelijke verklaring afstand nam van de geruchten in de media, besloten ze ook om in een video gezamenlijk naar buiten te treden met een nieuw statement. Ze stelden dat dat nodig is “omdat wij de afgelopen tijd de ergste horrorverhalen en leugens hebben zien verspreiden over ons en ons gezin. Dit moet gewoon stoppen.”

Maar nu blijkt dat die video ook wel eens in scène gezet kan zijn. Enkele insiders die goed contact hebben met Jaimie en Lil’ Kleine, beweren nu dat Jaimie alsnog vastbesloten is voor zichzelf te kiezen. De bronnen vertellen aan het magazine Privé dat Jaimie bij Ibiza-Stad een appartement heeft gevonden waar zij zich voorlopig met haar zoontje wil vestigen. Of Jorik Scholten, zoals Lil' Kleine in het echt door het leven gaat, daar ook een sleutel van krijgt, valt nog af te wachten. Ook als de rapper naar Nederland moet, waar hij zijn optredens mag hervatten, zou Jaimie op Ibiza willen blijven.

