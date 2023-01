Zingende Siska Schoeters en dansende BV’s: zo beleefde bekend Vlaanderen de MIA’s en afterparty

Muziek IN BEELD. Robbie Williams pakt in gouden glitterou­tfit met gemak Antwerps Sportpa­leis in

“Let me entertain you", zingt Robbie Williams (48) in een van zijn grootste hits én dat is niet gelogen. Donderdagavond trakteerde de Britse zanger een nokvol Sportpaleis op één groot feestje. Hij viert met zijn ‘XXV tour’ 25 jaar op de planken als solo-artiest. Een rijke carrière met veel hoogte- maar ook dieptepunten. “Ik weet niet of ik hier zonder jullie had gestaan.”

