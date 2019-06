Zingende oorlogveteraan van 89 wint ‘Britains Got Talent’: “Ik kan gelukkig sterven nu” DBJ

03 juni 2019

07u33 3 TV Colin Thackery, een oorlogsveteraan van 89, heeft ‘Britains Got Talent’ gewonnen. Met een performance van het nummer ‘ Love Changes Everything’ haalde hij het voor twee goochelaars. De 250.000 pond (282.000 euro) die hij won zou hij schenken aan een goed doel.

Colin Thackery vocht in de jaren vijfitg voor Groot-Britannië in de Koreaanse oorlog, maar naast een grote burgerzin blijkt de man ook over een uitzonderlijke stem te beschikken. In de eerste ronde van Britains Got Talent maakte Thackery indruk met het nummer ‘We’ll Meet Again’, dat hij opdroeg aan zijn overleden vrouw Joan met wie hij in 1950 trouwde voor hij naar Korea trok.

“Ik weet even niet wat ik moet zeggen”, stamelde Thackery toen hij hoorde dat hij had gewonnen. “Dank iedereen voor alle steun”, voegde de publieksfavoriet daar nog aan toe. De hoofdprijs voor het winnen van de show bedraagt niet alleen 250.000 pond (282.000 euro), de winnaar mag ook optreden voor de koningin.

“Ik heb meer dan 25 jaar ten dienste van haar gestaan, voor haar optreden zou een droom zijn. Dan zou ik tevreden kunnen sterven”, vertelde Thackery daarover op een eerder moment in de show. Ook met het prijzengeld had de gepensioneerde Londenaar al een plan. “Ik woon nu in zo’n leuke plaats, het geld ga ik gewoon doneren.”

Colin liet niemand onberoerd. Jurylid Amanda Holden stak haar bewondering niet onder stoelen of banken. “Jij bent onverslaanbaar. Je bent een gentleman, ik respecteer je, je inspireert me en iedereen houdt van je”, vertelde ze de veteraan eerder in de show.

Wanneer presentatoren Ant en Dec de winnaar bekend maakten, werd Thackery getrakteerd op een staande ovatie. Jurylid Simon Cowell ging net als de andere juryleden recht staan en opende breed lachend zijn armen. Het publiek begon luid zijn naam te scanderen.