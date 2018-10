Zin in een potje 'vegen' en nog betaald worden ook? 'Callboys 2' zoekt figuranten DBJ

11 oktober 2018

13u28 8 Showbizz De opnames voor het tweede seizoen van 'Callboys' zijn in volle gang en er is goed nieuws als je daarin te zien wil zijn. Op maandag 15 oktober kan je gaan figureren in de Antwerpse club Ikon.

Het eerste seizoen van Jan Eelen's 'Callboys' was een enorm succes en dus kon een tweede niet uitblijven. De opnames voor het tweede seizoen gingen in juni van start en er is nu goed nieuws voor iedereen die daar een rol in wil spelen. De productie zoekt namelijk figuranten om mee te spelen voor een scène die wordt opgenomen in de Antwerpse nachtclub Ikon. Alsof dat nog niet genoeg is, krijgt je er ook een kleine vergoeding voor van 20 euro.

‘Callboys’, een reeks over vier gigolo’s met ambitie, won twee televisiesterren. Die voor populairste televisieprogramma en voor Beste Acteur (Bart Hollanders). Ook in dit tweede seizoen kruipen Matteo Simoni, Stef Aerts en Bart ­Hollanders opnieuw in de huid van Devon Macharis, Wesley Biets en Randy Paret. Ook Rik Verheye is weer van de partij, al wordt het voor hem iétsje anders. Zijn personage Jay Vleugels, die in het vorige seizoen op tragische wijze om het leven kwam in de lift, wordt vervangen door zijn identieke tweelingbroer, Jeremy.

Wanneer het tweede seizoen op het scherm komt is nog niet geweten. ‘Callboys II’ wordt ten vroegste in het najaar verwacht.