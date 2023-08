Zillion keert terug naar waar het vorig jaar begon: drie nachten in de Waagnatie in Antwerpen

ShowbizzNa evenementen in Vlaanderen, zoals in het Sportpaleis en in Flanders Expo, keert Frank Verstraeten (54) terug naar de Waagnatie in Antwerpen. Het is in deze locatie dat de afterparty plaatsvond na de memorabele première van Zillion de film in Kinepolis Antwerpen. Het was de start van Zillion 2.0, de wedergeboorte van de legendarische club.

Wat een eenmalig feestje en publiek optreden zou worden van Frank Verstraeten, is uitgegroeid tot één van de grootste ‘comebacks’ van de laatste jaren. De Zillion events die volgden op de feesten in de Waagnatie trokken massaal veel volk. Wie ooit in de Zillion was geweest wilde de unieke sfeer herbeleven, maar ook wie er nooit was geweest of zelfs nog niet geboren was toen Zillion de deuren sloot, wilde weten wat de club zo uniek maakte. Zelfs de beruchte Zundays werden vanonder het stof gehaald. Vandaag, bijna een jaar na het losbarsten van de Zillion-bom blijft het succes en de vraag naar Zillion events zeer groot. Daarom trekt hij op 29/10, 3/11 en 4/11/23 opnieuw naar de Waagnatie in Antwerpen.

Clubgevoel

“Ik wil opnieuw meer focussen op het clubgevoel. In de Waagnatie kunnen we maximaal tot 4.300 gasten gaan en dat komt overeen met het aantal bezoekers dat we op de populairste nachten in de club over de vloer kregen”, aldus Frank Verstraeten.

De 3 feesten zullen elk hun specifieke sound hebben. Te beginnen op zondag 29 oktober met Zundays. Een 21+ event waar geen smartphone is toegelaten en met veel vocal house Muziek, en invloeden van rock, pop en zelfs new wave. De party van vrijdag 3 november gaat door onder de naam Classxxx. Verwacht je hier aan de originele Zillion soundtrack van jaren ’90 en 2000. Afgesloten wordt er op zaterdag 4 november met GrØund. Die nacht kan je de muziek ontdekken die in de club zou worden gespeeld mocht die, nu 25 jaar later, nog bestaan.

KIJK. Frank Verstraeten brengt Zundays naar Kamping Kitsch Club

LEES OOK: