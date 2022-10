Zillion herleeft nu écht: maandag speelt Frank Verstraeten exclusieve set in Waagnatie

Podcast DE MEDIAWAT­CHERS. “Veel politici hebben schrik voor de documentai­re van Eric Goens over Sihame El Kaouakibi, zeker bij Open Vld”

In de nieuwe HLN-podcast ‘De Mediawatchers’ kijkt HLN-journalist Mark Coenegracht met stijgende verbazing naar de kritiek die er nu al is op de documentaire die televisiemaker Eric Goens maakt over Sihame El Kaouakibi. “Goens krijgt nu al zo veel bagger over zich heen, nog voor iemand één minuut van de documentaire gezien heeft”, aldus Coenegracht, die wel gelooft dat Eric Goens El Kaouakibi op de rooster zal leggen. “Maar het is vooral haar politieke verhaal dat voor enorm veel zenuwachtigheid in de Wetstraat zorgt, zeker bij Open Vld.” Luister hierboven naar ‘De Mediawatchers’.

