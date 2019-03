Zijn naam is voorgoed besmeurd, maar in Bonn opent vandaag Michael Jackson-expo: “Cultuurgeschiedenis niet censureren” Stefan Kuiper

21 maart 2019

14u58

Bron: de Volkskrant 2 Showbizz Vandaag opent de expositie Michael Jackson: On the Wall in Bonn. Kan men in het licht van de recente onthullingen de expositie in zijn huidige staat tonen? De Nederlandse directeur van de Bundeskunsthalle, Rein Wolfs, besloot de documentaire Leaving Neverland eerst maar eens zelf te bekijken, om niet op zaken vooruit te lopen.

Een échte thriller: toen Rein Wolfs, de Nederlandse directeur van de Bundeskunsthalle in Bonn een week of zes geleden kennisnam van Leaving Neverland, de vier uur durende documentaire waarin twee voormalige oogappels van Michael Jackson vertellen hoe de popster hen als kind jarenlang manipuleerde en seksueel misbruikte, voorzag hij een hachelijke situatie. Zijn kunsthal was na de National Portrait Gallery in Londen en het Grand Palais in Parijs namelijk de eerstvolgende bestemming voor Michael Jackson: On the Wall, de reizende kunsttentoonstelling over Michael Jackson als pop-cultureel fenomeen.

