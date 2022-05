“Zijn jullie niet die gasten die overal gratis binnengaan?” ‘Security Checkers’ betrapt in Center Parcs

Celebrities Billie Eilish heeft tourette­syn­droom: “Erg vermoeiend”

Volgens Billie Eilish is het leven met het syndroom van Gilles de la Tourette, een neurologische aandoening, “erg vermoeiend”. Dat vertelt de actrice in een nieuwe aflevering van de Netflix-serie ‘My Next Guest Needs No Introduction’ van David Letterman.

23 mei