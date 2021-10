Zijn Gigi Hadid en Zayn Malik uit elkaar? "Hij heeft haar moeder geslagen”

Een bron bevestigde het nieuws op donderdag aan het Amerikaanse magazine People. “Momenteel vormen ze geen koppel meer, maar Gigi en Zayn zijn wel goede ouders.” Volgens de insider in kwestie doen de twee aan co-ouderschap. Hun dochtertje Khai is namelijk hun grootste prioriteit. De woordvoerder van het model liet het volgende weten in een statement: “Gigi wil alleen maar het beste voor Khai. Ze vraagt dan ook om privacy in deze moeilijke periode.” Zelf heeft het duo nog niet gereageerd op het nieuws van hun breuk.

Concrete aanleiding

Het nieuws dat Gigi Hadid en Zayn Malik uit elkaar zijn, komt voor de meeste mensen als een verrassing. Toch is er volgens geruchten een duidelijke aanleiding voor de breuk. Zo zou de zanger de moeder van het topmodel geslagen hebben. Dat maakte Yolanda Hadid (57) zelf bekend. Het incident zou vorige week plaatsgevonden hebben tijdens een familieruzie. De moeder van het model zou ook nog aan het overwegen zijn om een klacht in te dienen tegen haar voormalige schoonzoon. “We hebben geen details over hoe het voorval precies tot stand gekomen is, maar we zijn te weten gekomen dat Yolanda niet van plan is om haar versie van de feiten te wijzigen. Ze blijft beweren dat Zayn haar geslagen heeft”, klinkt het bij TMZ. Concrete details zijn er op dit moment dus niet. Wel heeft de ruzie vermoedelijk plaatsgevonden op hun boerderij in Pennsylvania.

Ondertussen heeft Zayn wel al gereageerd op het nieuws. Hij deelde als tegenreactie een statement op Twitter. “Zoals jullie allemaal weten, ben ik gehecht aan mijn privacy. Ik wil heel graag een veilige omgeving voor mijn dochter creëren zodat zij normaal kan opgroeien.” Daarnaast schrijft de zanger nog dat het niet de bedoeling is dat de rest van de wereld inkijk krijgt in zijn familie en eventuele problemen die daarbij komen kijken.

Harde woorden

Zayn schrijft verder ook nog dat hij afgesproken heeft om niet te reageren op de geruchten. Wel geeft hij toe dat er een ruzie met Yolanda plaatsgevonden heeft. Uit de tweet blijkt namelijk dat de moeder van het model hun woonst betreden heeft terwijl Gigi zelf niet thuis was. “Dit is en was nog altijd privékwestie, maar ondanks alle moeite die ik gedaan heb, is het nieuws toch bij de pers geraakt.” De zanger hoopt wel dat beide partijen zich nog kunnen verzoenen en dit ondanks de harde woorden die er gevallen zijn. Daarnaast zal hij tot het uiterste gaan voor zijn dochter Khai. “Ik moet en zal haar beschermen”, klinkt het overtuigend.

In een ander statement zei de zanger wel duidelijk dat hij de moeder van Gigi niet geslagen heeft. “Ik hoop dat Yolanda haar valse beschuldigingen nog intrekt en dat we deze familiekwestie in alle stilte kunnen oplossen. Om mijn dochter Khai te beschermen, weiger ik ook op dieper in te gaan op de details.”

Oplettende fans van het koppel hadden misschien wel al door dat er iets aan de hand was. Toen Gigi begin oktober jarig was, deelde Yolanda nog een cryptisch bericht op haar Instagramaccount. “De helderste sterren vinden altijd hun weg uit de duisternis en -mijn lieve engel - dat is exact wat jij bent. Zorg ervoor dat niemand of dat prachtige licht in je dimt.” Daarnaast is Zayn zelf ook al weken niet meer te zien op de sociale media van Gigi.

