Zijn Fabrizio en zijn Maithé nu al uit elkaar?

20 augustus 2019

Bron: Instagram 24 Showbizz Fabrizio (26) en een langdurige relatie: het lijkt hem maar niet niet gegund te zijn. Hoewel hij pas samen was met Miss België 2017-finaliste Maithé Rivera (20), tevens ex-vriendin van Rode Duivel Thibaut Courtois, lijkt alles erop te wijzen dat de twee alweer elk hun eigen kant op gaan. Dat laat Maithé zelf uitschijnen op Instagram.

Fabrizio staat intussen berucht om zijn heftige liefdesleven, met veel gebroken harten tot gevolg. Eind vorige maand kondigde hij nog samen met Pommeline aan dat ze geen koppel meer vormden, nadat de 26-jarige Fabrizio was gevallen voor ‘Temptation Island VIPS’-verleidster Julia. Ook daar kwam al snel een einde aan: Julia werd ingeruild voor Maithé Rivera Armayones, de ex van Thibaut Courtois. Maar ook die liefde lijkt intussen bekoeld te zijn, zo laat Maithé zelf uitschijnen via Instagram.

Liefde gewist

De twee hebben dan ook alle gezamenlijke foto’s op Instagram verwijderd. Bovendien volgen ze elkaar niet meer, en heeft Maithé op Instagram in een antwoord bevestigd dat zij en Fabrizio uit elkaar zijn. “Fabrizio alweer exit?”, vraagt iemand haar. Waarop Maithé reageert: “Yes!”

Een vriendin van Maithé schreef haar op Instagram ook een persoonlijk bericht, waarin staat dat het maar beter zo is: “Lieve Maithé, trap er nooit meer in. Je bent te mooi voor die lange griezel”. En ook de Nederlandse roddelkoningin Michella Kox bevestigt het nieuws op Facebook: “Even voor de duidelijkheid: het is echt uit!”

Hallo, Fabrizio?

Verrassend genoeg zegt Fabrizio dat er niets aan de hand is. “We zijn gewoon nog samen hoor”, klinkt het. “De bedoeling was om een break te nemen van sociale media.” Waarom ze alle beelden van elkaar hebben en verwijderd en elkaar hebben ontvolgd, is dan nog maar de vraag.