“Zijn druggebruik is uit de hand gelopen”: dit is Yvonne Coldeweijer, de vrouw die André Hazes blijft achtervolgen

Angelina Jolie en The Weeknd opnieuw samen gespot: zijn ze dan toch een koppel?

27 september Angelina Jolie en The Weeknd hebben de geruchten dat ze aan het daten zijn weer aangewakkerd. De 46-jarige actrice en de 31-jarige zanger zijn afgelopen weekend samen gaan eten bij een restaurant in Los Angeles. Op foto's, die de Britse krant The Daily Mail heeft gepubliceerd, is te zien hoe de twee samen de Italiaanse horecazaak verlaten.