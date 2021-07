Zijn dit de nieuwe presentatoren van ‘De Warmste Week’?

“Mensen zeggen wel eens, dat zijn zorgen voor later. Maar wij, wij zijn later. En wij hebben geen zin meer om te wachten", klinkt het in de post van Eén, eraan toevoegend: “Gloria, Kawtar & Stéphan hebben nieuws over ‘De Warmste Week’. Wat dat nieuws gaat zijn, valt nog af te wachten. Pas morgen om 11.55 uur komen we naar alle waarschijnlijkheid te weten hoe de solidariteitsactie van VRT eruit zal gaan zien. Als het klopt dat dit drietal ‘De Warmste Week’ gaat presenteren, is het voor het eerst dat de presentatoren niet allemaal Studio Brussel-gezichten zijn. Enkel Gloria Monserez werkt als presentatrice voor de jongerenzender. Kawtar Ehlalouch presenteert de ochtendshow op MNM, Stéphan Tanganagba is bekend van de ‘Iedereen Beroemd’-rubriek ‘Op Kot’. De actie begon jaren geleden bij de jongerenzender, maar door de jaren heen raakte de hele VRT erbij betrokken.