Zijn die borsten écht te klein, terecht veroordeeld of niet, overspel of verliefdheid? Neem deel aan de Showbizzpoll

18 maart 2018

09u00

Showbizzland laat niemand onberoerd. Break-ups en make-ups, verdachte of verbluffende geldzaakjes, kritiek en lof: alles passeert de revue. Maar wat denk jij van de actualiteit van de week? Poll mee!

De zevende aflevering van ‘Blind Getrouwd’ heeft één en ander duidelijk gemaakt voor Tim en Esther: hij liet haar door heel het huis zoeken naar... een hartvormig kussen met de boodschap “Ik hou van jou”. "We voelen allebei wel iets", aldus Esther. "Ik sta minder ver dan Tim, maar het gaat nog groeien, daar ben ik zeker van."

Poll Het gebaar van Tim was zo...? Schattig, lief, teder, romantisch!

Bizar? Zeg het haar gewoon, Tim Schattig, lief, teder, romantisch! 58%

Bizar? Zeg het haar gewoon, Tim 42%

Afgelopen dinsdag werd Michel Van den Brande veroordeeld tot drie maanden rijverbod en een boete van 300 euro, omdat hij 144 kilometer per uur reed op een plaats waar hij 90 mocht. Omdat hij in het verleden al vaker was geflitst met zware overtredingen was de rechter niet mals voor de stellingbouwer.

Poll Wat denkt u van de veroordeling van Michel? Wie te snel gaat wordt geflitst

Zoals Michel het zelf zegt: dit is een strontland en overdreven Wie te snel gaat wordt geflitst 83%

Zoals Michel het zelf zegt: dit is een strontland en overdreven 17%

Koning Filip en koningin Mathilde trokken naar Canada voor een staatsbezoek. In hun kielzog reisden onder anderen minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, de vijf ministers-presidenten van Belgische gemeenschappen en gewesten, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem en tal van zakenlui en academici mee.

Poll Wat denkt u van het staatsbezoek aan Canada? Die poppenkast mag afgeschaft worden

Het kan, maar moet daar echt zo veel volk mee naartoe?

De economische, culturele en academische uitwisseling is belangrijk Die poppenkast mag afgeschaft worden 31%

Het kan, maar moet daar echt zo veel volk mee naartoe? 42%

De economische, culturele en academische uitwisseling is belangrijk 27%

De Voetbalbond brak met rapper Damso nadat de druk te groot was geworden. Zijn WK-lied kwam de afgelopen dagen in het oog van de storm terecht omdat de grofgebekte artiest zich vrouwonvriendelijk zou tonen in zijn teksten. Het was de Vrouwenraad die als eerste eiste dat de samenwerking werd stopgezet, nadien volgden sponsors. Aanvankelijk bleef de voetbalbond bij zijn keuze, maar donderdag werd het nummer dan toch afgevoerd.

Poll Wat denkt u van de beslissing van de Voetbalbond? Damso is terecht uitgezongen

Andere rappers doen dat toch ook? Damso is terecht uitgezongen 76%

Andere rappers doen dat toch ook? 24%

Het ondenkbare is afgelopen donderdag gebeurd: 'Temptation'-Tim lijkt zijn Deborah en hun trouwplannen helemaal vergeten te zijn. Hij krijgt gevoelens voor verleidster Cherish en heeft geen zin om tegen die gevoelens te vechten. “Krijg je hier echt geen spijt van?” klinkt het nog bij Cherish. “Ach, het kampvuur is toch al om zeep”, aldus Tim.

Poll Wat denkt u: hoe verlaat Tim straks het eiland? Cherish the love, Tim! Hij gaat naar huis met Cherish

Als vrijgezel natuurlijk

Toch met Deborah Cherish the love, Tim! Hij gaat naar huis met Cherish 10%

Als vrijgezel natuurlijk 80%

Toch met Deborah 10%

Actrice Alicia Vikander neemt de rol van Lara Croft op zich in de remake van ‘Tomb Raider’, die deze maand in première ging. Hoewel ze al veel positieve reacties op haar acteerprestatie heeft ontvangen, is niet iedereen blij met de castingkeuze. Velen beweren namelijk dat de actrice géén goede Croft zal zijn, vanwege de grootte van haar borsten.

Poll Want denkt u van de boezem van de nieuwe Lara Croft? Bij Lara's grote avonturen horen grote borsten, toch?

Geef mij maar realistische borsten, zoals ze zijn

Of ze een goede actrice is of niet, dát telt Bij Lara's grote avonturen horen grote borsten, toch? 20%

Geef mij maar realistische borsten, zoals ze zijn 34%

Of ze een goede actrice is of niet, dát telt 46%

Jarenlang was 'de zondagavond' van VRT, maar deze maand pakken VTM en VIER voor het eerst ook uit. Op zondag 25 maart start een nieuw seizoen van ‘Boer Zkt. Vrouw’ (VTM), begint ook het zesde seizoen van ‘De Mol’ en start de VRT-klassieker ‘De Drie Wijzen’. Een titanenstrijd.

Poll Op welke programma zal u afstemmen? Met 'De Drie wijzen' speel ik mee, dus ik stem af op VRT!

Laat mij maar genieten van de 'Boer Zkt. Vrouw'-bende op VTM.

Ik heb 'De Mol' gemist. Ik kijk dus naar VIER.

Gelukkig zijn er ook nog andere dingen om naar te kijken. Met 'De Drie wijzen' speel ik mee, dus ik stem af op VRT! 6%

Laat mij maar genieten van de 'Boer Zkt. Vrouw'-bende op VTM. 12%

Ik heb 'De Mol' gemist. Ik kijk dus naar VIER. 38%

Gelukkig zijn er ook nog andere dingen om naar te kijken. 44%