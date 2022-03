Zijn deze hits van Ed Sheeran, Dua Lipa en Taylor Swift plagiaat of niet? Oordeel zelf

De Britse muzikant Ed Sheeran (31) was vandaag zelf aanwezig in de Londense High Court om zijn hit ‘Shape Of You’ te verdedigen. De Brit wordt namelijk door twee andere singer-songwriters ervan beschuldigd plagiaat te hebben gepleegd. ‘Shape of You’ zou volgens hen iets té hard lijken op het nummer ‘Oh Why’ van Sami Switch. Voor Sheeran is het niet de eerste keer dat hij van plagiaat beschuldigd wordt. Zo zou het nummer ‘Photograph' veel weg hebben van ‘Amazing' van Matt Cardle. Volgens de componisten kwamen in de refreinen van de twee liedjes 39 noten overeen en was het daarmee “meteen herkenbaar voor de gemiddelde luisteraar”. Sheeran trof toen een schikking met de componisten van ‘Amazing’.

Het zit Dua Lipa (26) niet mee. Begin maart werd de zangeres al een eerste keer aangeklaagd wegens plagiaat. De Amerikaanse reggaeband Artikal Sound System is namelijk van mening dat de zangeres hun liedje ‘Live Your Life’ gebruikt heeft als basis voor haar wereldhit ‘Levitating’. Ondertussen heeft de zangeres ook een tweede aanklacht aan haar been. Zo beweren L. Russell Brown en Sandy Linzer, twee songwriters, dat Dua Lipa haar inspiratie bij het nummer ‘Wiggle and Giggle All Night’ van Cory Daye én ‘Don Diablo’ van Miguel Bosé heeft gehaald.

Ook Taylor Swift is niet vrij van controverse. De zangeres moest voor de rechtbank verschijnen wegens plagiaat van het nummer ‘Shake It Off’. Daarvoor zou ze de inspiratie gehaald hebben bij ‘Playas Gon’ Play' van meidengroep 3LW. De rechtszaak werd in 2018 geseponeerd, maar de tegenstanders gingen in beroep.

