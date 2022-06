Zijn de Sugababes gesaboteerd? “Ze wilden niet dat we zouden slagen in de muziekwereld”

Royalty Máxima van Nederland over de ‘glamour’ van koningin zijn: “Het sprookje bestaat niet”

Koningin zijn, dat staat voor heel wat mensen nog altijd gelijk aan een leven vol glamour en rijkdom. Maar dat ideaalbeeld klopt niet, vindt de Nederlandse koningin Máxima (51). “Het is harder werk dan alles wat ik al gedaan heb, en ik was een bankier in New York die 16 uur per dag klopte.” Hoe zien haar dagen eruit? En bestaat er zoiets als de ideale koningin? “Natuurlijk zou ik graag hebben dat het meer over de inhoud gaat dan over wat ik draag.”

