Zijn de brokken ooit nog te lijmen? ‘De vloek van Hazes’ drijft Andrés gezin uit elkaar

Celebrities Gwyneth Paltrow weerlegt kritiek op haar eetgewoon­ten: “Ik eet meer dan alleen maar bouillon”

Gwyneth Paltrow (50) ligt nog maar eens onder vuur. Nadat de ‘Goop’-oprichter in de podcast ‘The Art of Being Well’ deelde wat ze op een dag eet, beschuldigden fans en diëtisten haar van het “verheerlijken van eetstoornissen”. De actrice weerlegt de kritiek nu op haar sociale media.