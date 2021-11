Zijn André Hazes en z’n ex Monique terug samen? “Hij is al een aantal keer bij haar blijven slapen”

Vlogster Yvonne Coldeweijer (34) voorziet onze noorderburen van het strafste nieuws over bekend Nederland, en dan de Hazes-clan in ’t bijzonder. Zo was zij de eerste die meldde dat Sarah zich liet opnemen en dat het model en Hazes uiteen waren. Nu heeft ze van een betrouwbare bron vernomen dat André opnieuw samen zou zijn met Monique. “Het is gelukt: André Hazes is weer binnengetreden in het leven van Monique. Ik weet zeker dat het waar is”, vertelt Yvonne in haar nieuwste video op haar YouTube-kanaal ‘Life of Yvonne’. “André heeft natuurlijk heel erg zijn best gedaan om Monique weer voor zich te winnen en dat is gelukt. Hij is ook al een aantal keer blijven slapen.”