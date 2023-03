“Zij wil zo graag in de villa blijven wonen dat ze alles pikt”: verzoening André Hazes en Monique Westenberg lokt gemengde reacties uit

Podcast MEDIAWAT­CHERS. “Hoefsmid Raphaël was drie jaar geleden zelf kandidaat in ‘Boer zkt vrouw’”

Drama in ‘Boer zkt vrouw’. Na een uit de hand gelopen ruzie beslissen kandidaten Jolyn en Katrijn het erf van hoefsmid Raphaël te verlaten. Een nooit eerder gezien tafereel in de geschiedenis van het VTM-programma. Nochtans zou boer Raphaël het klappen van de zweep van het programma wel moeten kennen. “Hij deed drie jaar geleden zélf mee om het hart van een boerin te veroveren”, vertelt televisiejournalist Mark Coenegracht in de podcast ‘De Mediawatchers’. Luister hierboven naar de volledige aflevering.