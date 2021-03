"Zij was er toen we beiden erg diep zaten": André Hazes bevestigt dat hij samenwoont met Sarah Van Soelen (25)

"Ik ben de afgelopen jaren goed bevriend geraakt met Sarah van Soelen en hoewel we in die tijd een sterke klik voelden, bleef het bij vriendschap. Dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan, sluit ik niet uit." Amper 24 uur nadat de breuk met zijn ex-verloofde Monique bekend raakte, hintte André Hazes al naar een volgende relatie. En nog eens 24 uur later deed hij er gisteravond in een interview met RTL Boulevard nog een schepje bovenop. "Sarah is een heel leuk wijf", klonk het daar. "We hebben geen relatie, maar ik sluit niets uit. Als het dan toch gebeurt, ben ik later niet die leugenaar.”