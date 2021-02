Zij in België en hij in Amerika: Eline De Munck (33) en Michaël R. Roskam (48) vinden liefde bij elkaar

Ze heeft er door corona een moeilijk professioneel jaar opzitten en kreeg ook nog eens bakken kritiek na de beruchte selfie op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld. Maar op amoureus vlak gaat het Eline De Munck voor de wind. Nadat de bezielster van het brillenmerk 'Odette Lunettes' zich onlangs liet ontvallen dat ze opnieuw gelukkig is in de liefde, werd aan onze redactie bevestigd dat haar mister right niemand minder is dan de vijftien jaar oudere regisseur Michaël R. Roskam. Na eerdere relaties met cameraman Matthijs, Bob Geraets (met wie ze Odette Lunettes opstartte) en Christophe 'dj MC Six' Baggerman, houdt De Munck haar liefdesleven angstvallig uit de schijnwerpers. In een recent interview sprak ze wel nog over de levenslessen die ze meeneemt in haar nieuwe relatie: "Ik ben zachter en minder op mezelf gericht. Het gaat niet meer allemaal over mij. In mijn vorige relaties dacht ik altijd: ik moet dit nog doen, en dat nog... Als ik een vriend had, kon die niet anders dan zich schikken naar mijn leven. Die fout ga ik niet meer maken. Het gaat niet om mij, het gaat om ons."