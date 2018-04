Ziggy Marley op de barricaden voor... pesticidenvrije wiet TC

17 april 2018

10u01 0 Showbizz De zoon van reggae-legende Bob Marley deed een opmerkelijke oproep. In een open brief maakt hij zich zorgen over de groeiende teelt van marihuana wereldwijd. Hij meent dat er door de industrialisatie van die sector te veel pesticiden gebruikt worden tijdens het kweekproces en hij eist nu dat die in de toekomst verboden worden.

De lente is in het land en dus stort iedereen met groene vingers zich weer op zijn tuin. Bijgevolg worden we dezer dagen dan ook met tuintips om de oren geslagen. De meest opmerkelijke van de week komt wel van reggae-muzikant Ziggy Marley. Hij roept op om geen pesticiden te gebruiken bij de teelt van marihuana. "Nu de legalisatie van marihuana steeds dichterbij komt, neemt de productie ook toe. Maar dat gaat ten koste van de kwaliteit. Veel producenten die snel geld willen verdienen gebruiken massaal veel pesticiden om zoveel mogelijk rendement van hun oogst te bekomen. Maar al dat gif komt wel in het lichaam van de gebruikers terecht. Consumenten moeten beschermd worden in elke sector. Ook in deze." En dus eist Ziggy een soort van kwaliteitscontrole door de overheid. Benieuwd welke landbouwminister hier snel gehoor aan zal geven.