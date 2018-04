ZIEN: Hoogzwangere Roxeanne Hazes in bikini EVDB

21 april 2018

18u25 0 Showbizz De hoogzwangere Roxeanne Hazes, dochter van, heeft via Instagram een foto gedeeld waarop ze in bikini geniet van haar laatste zwangere tijden. Wanneer ze precies uitgerekend is, deelt ze niet. "Dat is iets tussen Erik en mij."

Dat het niet lang meer zal duren voor ze bevalt, kan ze niet meer wegstoppen. Zeker niet op onderstaande bikinifoto die Roxeanne Hazes via socialmediaplatform Instagram deelde. "Wij drieën", schreef ze bij een van de strandfoto's.

Wanneer ze precies uitgerekend is wil ze volgens Telegraaf niet vertellen. "Dat is iets tussen Erik en mij", zegt ze. Vorige week vertelde ze wel dat ze hoopte dat haar water niet zou breken tijdens haar optreden voor 'Holland zingt Hazes' in Ziggo Dome.

🚼 Een foto die is geplaatst door null (@roxeannehazes) op 21 apr 2018 om 14:38 CEST

Wij drieën. 🙏🏻❤️ Een foto die is geplaatst door null (@roxeannehazes) op 21 apr 2018 om 14:58 CEST

Oké, douchen en door naar @hollandzingthazes 😘 Een foto die is geplaatst door null (@roxeannehazes) op 21 apr 2018 om 15:26 CEST