Zien: Ellen Degeneres verrast publiek met recordprijs van 1 miljoen dollar en de reacties zijn ongelofelijk

03 februari 2018

Ellen Degeneres heeft voor haar zestigste verjaardag haar publiek verrast met een recordprijs van 1 miljoen dollar. Dat geld werd verdeeld onder het aanwezige publiek, dat speciaal uitgekozen werd. Bekijk de reacties van het publiek hier.

"Iedereen in het publiek is hier vandaag aanwezig voor een speciale reden", begon Ellen haar aankondiging. "Het hele seizoen lang heb ik samengewerkt met Cheerios om mensen aan te moedigen om mee te doen aan 'Een Miljoen Goede Daden'. Als jij vandaag in het publiek zit, wil dat zeggen dat jij ons geholpen hebt om dat doel te bereiken."

"Er is geen betere manier voor mij om mijn verjaardag te vieren, dan om hem te delen met mensen zoals jullie", ging ze verder. Daarna kondigde ze aan dat een cadeautje had voor haar publiek. "Jullie gaan dit cadeau delen. Het is het grootste cadeau dat ik ooit aan iemand gegeven heb. Houd je vast aan je Cheerios want jullie delen vandaag 1 miljoen dollar!"