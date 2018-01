Zien: eerste trailer voor nieuwe Netflix-serie 'Altered Carbon' is er EVDB

De nieuwe Netflix-serie speelt zich af in de toekomst en gaat over het digitaliseren van het menselijke bewustzijn. Het eerste seizoen van 'Altered Carbon' verschijnt op 2 februari.

'Altered Carbon' speelt zich af in een toekomst waar mensen kunnen blijven leven, zelfs nadat hun lichaam sterft. In de serie bestaat een manier waarop mensen hun bewustzijn wordt gedigitaliseerd en voorzien wordt van een nieuwe 'sleeve' of lichaam.

In de serie volgen we Laurens Bancroft, die vermoord werd. De laatste backup van zijn bewustzijn vond enkele uren voor zijn dood plaats. Hoewel de politie ervan overtuigd is dat hij zelfmoord pleegde, denkt Bancroft daar anders over. Hij downloadt een soldaat - Takeshi Kovacs - uit een buitenaardse gevangenis, die hem daarbij moet helpen.

'Altered Carbon' verschijnt op 2 februari op Netflix.