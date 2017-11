Zieke Xandee moet afhaken voor 'Het Zingpaleis': "Doodjammer" AR | TDS

05u00 1 Dieter Bacquaert Showbizz Xandee (38) moet helaas afhaken voor Het Zingpaleis van zaterdag in de Ethias Arena in Hasselt. Vorige week is de zangeres onder het mes gegaan en werd er een gezwel weggehaald in haar baarmoeder. De zware ingreep is geslaagd, maar het herstel duurt langer dan gehoopt.

“Ze heeft alles geprobeerd wat binnen haar mogelijkheden lag, maar helaas moet Xandee haar wederoptreden, dat nu zaterdag gepland was op 'Het Zingpaleis' in de Hasseltse Ethias Arena, uitstellen. Vorige week is de zangeres onder het mes gegaan en werd er een gezwel weggehaald in haar baarmoeder. Het was een zware, geslaagde ingreep, maar het herstel duurt langer dan gehoopt, waardoor ze ook de komende dagen nog verplicht moet rusten. Xandee vindt het bijzonder jammer dat ze De Romeo’s, het publiek en haar fans moet teleurstellen, maar we zijn er zeker van dat iedereen genoeg begrip zal opbrengen voor haar situatie.

Zo gemotiveerd

Na haar bijna fatale hartoperatie, werkte Xandee de voorbije maanden intens aan een terugkeer op het podium. Positief en super gemotiveerd keek ze uit naar 25 november, de datum van Het Zingpaleis, om met de liveband ‘1 Life’ te brengen. In volle voorbereiding voor haar avond, werd ze vorige week getroffen door een stekende pijn, afkomstig van een gezwel dat ondertussen is weggenomen. De voorbije uren werd duidelijk dat zingen nog geen optie is en dat ze ook de komende dagen nog voldoende moet rusten. “Die rust gunnen we haar uiteraard en via deze weg wensen we haar namens alle artiesten, en iedereen die bij Het Zingpaleis betrokken is, veel sterkte en een voorspoedig herstel”, klinkt het bij Zingpaleis-organisator House of Entertainment.

Collega's steken hart onder de riem

Het Zingpaleis vindt nu zaterdag 25 november plaats in de Hasseltse Ethias Arena. De Romeo’s zijn de gastheren, en ontvangen ook gastartiesten Sandra Kim, Liliane Saint-Pierre, Loredana en 2Fabiola én Katrina (zonder The Waves). “Doodjammer dat Xandee er niet bij kan zijn, maar uitstel is geen afstel hé. Ze moet rusten, maar dat is voor de goede zaak. We gaan haar zaterdag op ons Zingpaleis niet vervangen, maar we gaan wel een extra liedje spelen, waarmee we haar vanop afstand veel beterschap toewensen”, klinkt het bij De Romeo’s.