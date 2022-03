Zieke Nadège diep geraakt door berichtje van Erica Meiland: “De tranen schoten in mijn ogen”

“Ik heb darmkanker. En als je dat hoort, is het flink schrikken”, vertelt Nadège deze week in ‘Privé’. Daarnaast blijkt niet alleen Nadège geschrokken te zijn van het nieuws. Ook bij veel Nederlanders, die erg gesteld zijn op de ex-huishoudster van de Meilandjes, kwam het nieuws hard aan. In de afgelopen dagen heeft Nadège dan ook talloze berichtjes ontvangen, zelfs van haar voormalige bazin Erica Meiland.

“Ze stak mij een hart onder de riem en zei dat ik sterk moest zijn. De tranen schoten in mijn ogen. Zo lief dat ze dit doet, het raakt mij echt”, vertelt Nadège in 'De Telegraaf’. Ze vervolgt: “Hierdoor heb ik het gevoel er niet alleen voor te staan. Ik heb hele mooie herinneringen aan de familie. In deze tijden denk ik daar steeds vaker aan terug. Ook al die mooie berichten op sociale media raken mij.”

Meer slecht nieuws

“Ik kreeg telefoon van de oncoloog. De situatie is zo ernstig dat ze het onderzoek dat voor april stond gepland, niet willen afwachten. De ziekte zit in een groot deel van mijn darm. Dat was een enorme schok om te horen. Er is besloten om de operatie uit te stellen en de kanker in de dikke darm te bestrijden met een dagelijkse chemokuur. Dat gaat twee maanden duren”, vertelt Nadège in 'De Telegraaf’. Nadien moet de operatie opnieuw ingepland worden, maar in het ziekenhuis zijn ze wel hoopvol. “Daar hebben ze goede ervaringen met deze behandelingen, zeggen ze. Over het algemeen pakken die goed uit. Daar vestig ik mijn hoop dan maar op.”