Zieke Birgit Van Mol (52) is bang om echtgenoot te besmetten: “Maar de voorzorgsmaatregelen lijken voorlopig te werken” Jan Ruysbergh

02 april 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Ook nieuwsankers ontsnappen niet aan corona. Zo moet ‘VTM Nieuws’ het een tijd zonder Freek Braeckman (41) en Birgit Van Mol (52) stellen, die allebei symptomen van het virus vertonen. Haar man René zit als hartpatiënt in de risicogroep, vertelde ze vorige week aan Dag Allemaal. Gelukkig gaat het intussen beter met het nieuwsanker.

Zo slap als een schotelvod: zo voelt Birgit zich nu ze in quarantaine zit thuis. “Ik moest gelukkig niet naar het ziekenhuis”, vertelde ze in Dag Allemaal. “Ik heb nu wel een verhoogde temperatuur en een droge hoest, keelpijn en spierpijn. Ik voel mijn longen in mijn lijf liggen en ben extreem vermoeid. Ik moet zeker tot 5 april binnenblijven. In de logeerkamer met mijn gsm, iPad en een paar dikke boeken. Ik zit thuis met een zware risicopatiënt hé.”

René is hartpatiënt.

Hij mag nu absoluut niet ziek worden. Dus we zijn extra voorzichtig. Eén keer per dag eet ik met het gezin, maar ik blijf op twee meter afstand, mét handschoentjes. Wat ik aanraak, wordt ontsmet.

Voor een journaliste is het sneu om net nu uit te vallen.

Het zij zo. Het is niet slecht dat ik immuunstoffen kweek. Mochten er later collega’s uitvallen, ben ik weer fit om erin te vliegen. Maar het is koffiedik kijken hoe de toestand gaat evolueren. Go with the flow, je kunt niet anders.

Leef in het nu?

Wij doen dat al een tijd. Door de ziekte van mijn man moeten wij al vijf jaar tegen veel ‘nee’ zeggen. We zijn in zekere zin geoefend.

Hoop je dat onze mentaliteit veranderd zal zijn in het post-coronatijdperk?

We stellen vast dat telewerken lukt. En veel mensen merken dat het niet slecht is om wat gas terug te nemen. Vraag is of we dit als maatschappij volhouden als de crisis voorbij is en de bedrijven zich gaan kunnen aanpassen. Vergeet niet dat deze manier van leven geen cadeau is voor alleenstaande ouders of kansarme gezinnen die met velen op een kleine oppervlakte samen leven en geen park in de buurt hebben.

Beterschap

Ondertussen gaat het trouwens al iets beter met het nieuwsanker. “Het virus is heel hardnekkig", laat ze dinsdag weten aan onze redactie. “Sinds gisteren begint het beter te gaan, maar ik ben nog niet helemaal boven water.” Met haar man gaat het nog steeds goed. “Het vele handen wassen, ontsmetten en in zo groot mogelijke afzondering blijven van mijn huisgenoten, lijkt voorlopig nog altijd te werken. Fingers crossed!”