Zie jij het foutje op dit beeld van ‘Studio Tarara’? DBJ

13 maart 2019

21u09 0 Showbizz Als je gisteren zeer aandachtig naar ‘Studio Tarara’ hebt gekeken, had je het misschien opgemerkt. Toen Christine (Janne Desmet) een bezoekje bracht aan de boot van Jean Van Hoof (Peter Van Den Begin), klopte er iets niet in de achtergrond.

Door de ramen van de boot is namelijk het MAS het zien. Een foutje van makers Tim Van Aelst en co. want de reeks speelt zich af in het jaar 1993, terwijl de bouw van het Museum aan de Stroom pas begon in 2007.

De reeks zit daarnaast wel vol met referenties naar de jaren negentig, zo werd er in de aflevering van gisteren nog verwezen naar de dood van Boudewijn (1993) en werd Jambers vernoemd als grote televisiester van dat moment. Het MAS ging uiteindelijk pas in 2011 open, maar is in de achtergrond wel in vol ornaat te bewonderen.