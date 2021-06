‘Zeven Zussen’-auteur Lucinda Riley op 55-jarige leeftijd overleden

LiteratuurDe Ierse schrijver Lucinda Riley, bekend van ‘De Zeven Zussen’-reeks, is vrijdag op 55-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Xander Uitgevers, dat haar boeken in Nederland uitbrengt, zonet bekendgemaakt. Riley had al een paar jaar kanker.

“Het spijt ons enorm jullie te moeten vertellen dat Lucinda vanochtend in alle rust is overleden, omringd door haar familie die zo belangrijk voor haar was”, laat haar familie in een verklaring weten. “We realiseren ons dat dit een enorme schok zal zijn voor velen, omdat de meeste mensen niet wisten dat Lucinda al vier jaar aan kanker leed. Lucinda liet een onuitwisbare indruk achter op iedereen die ze ontmoette, en op iedereen die zich verloor in haar verhalen. Ze straalde altijd liefde en vriendelijkheid uit, in alles wat ze deed, en ze zal ons voor altijd blijven inspireren.”

Zeven Zussen

Lucinda Riley is vooral bekend geworden dankzij haar populaire boekenreeks ‘De Zeven Zussen’. De reeks vertelt het verhaal van een groep zussen die na de plotse dood van hun vader samenkomen in hun ouderlijk huis, vlak bij het Meer van Genève. Na het overlijden van hun vader hebben de zussen namelijk allemaal een mysterieuze brief gekregen over hun afkomst.

Het zevende boek in de reeks, ‘De Zevende Zus’, dateert nog maar van vorige maand en was net zoals de andere boeken een schot in de roos. Na amper vier dagen waren er al meer dan 200.000 exemplaren verkocht. Normaal gezien zou volgend jaar ook het achtste en laatste deel verschijnen.

Groot gezin

Riley zelf heeft haar eerste boek geschreven toen ze amper 24 was. Sindsdien wordt haar werk in meer dan 34 landen uitgegeven en in totaal werden er ook al meer dan 25 miljoen exemplaren van haar boeken verkocht. Vooral bij onze noorderburen is het werk van Lucinda Riley gigantisch populair. In Nederland alleen werden er namelijk al meer dan drie miljoen van haar boeken verkocht. Sander Knol, de Nederlandse uitgever en een goede vriend van Riley, herdenkt haar als “een buitengewone vrouw met een indrukwekkende levenskracht en niet-aflatende toewijding aan het schrijven en haar boeken”. Wat zij in 2019, na de release van haar zesde boek uit de ‘Zeven Zussen’-reeks, gepresteerd heeft, deed bovendien niemand haar na. Zelf Dan Brown en J.K. Rowling niet.

In 2000 gaf de Ierse schrijver haar jawoord aan Stephen Riley. Met hem kreeg ze twee kinderen namelijk Leonora en Kit. Uit een eerder huwelijk heeft Lucinda Riley ook nog twee andere kinderen: Harry en Bella. Haar echtgenoot Stephen had zelf ook al drie kinderen uit een vorig relatie. Met in totaal zeven (plus)kinderen had Riley dus best een groot gezin.

