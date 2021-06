Zeven procent meer ‘Harry Potter’-boeken verkocht tijdens de lockdown

De Britse uitgeverij zegt dat er sinds de lockdown een sterke vraag is naar boeken die gaan over fantasie, koken en sociale betrokkenheid. Volgens Chief Exective Nigel Newton (65) zochten mensen hun afleiding tijdens de moeilijker periode in de literatuur. “Boeken lezen was een zonnestraaltje in die donkere periode. Mensen hebben de rol van boeken in hun leven herontdekt.” En dat bracht op voor Bloomsbury, want zij zagen hun omzet stijgen van met veertien procent, van 190 miljoen euro naar 216 miljoen euro.