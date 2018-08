Zeven maanden na de komst van dochter: Robin Thicke wordt opnieuw vader KDL

22 augustus 2018

09u38 0 Showbizz Robin Thicke (41) en zijn vriendin April Love Geary (23) verwachten in maart hun tweede kindje samen. Zeven maanden geleden verwelkomden ze hun eerste kind, dochter Mia.

Of de kleine Mia een broertje of zusje krijgt, komt het koppel zaterdag te weten, laat April op Instagram weten. Het model deelde daar een filmpje van Mia met de echo in haar handjes plaatste. Robin postte een filmpje van de echo, met daarbij de tekst: "Ze zeiden dat we er niet nog een konden maken, dus maakten we er nog een. Dank je wel April!" De baby is uitgerekend op de verjaardag van de zanger, 10 maart 2019.

Thicke heeft ook een kind uit zijn eerste huwelijk met Paula Patton, zoon Julian Fuego. Hij was van 2005 tot 2015 getrouwd met Patton.

“They said we couldn’t make another anthem, so we went and made another anthem!” Thank you April ❤️! Een foto die is geplaatst door null (@robinthicke) op 22 aug 2018 om 02:58 CEST

Well someone is going to be a big sister next year! We’re so excited to share with y’all that I’m expecting again! 😇 We find out Saturday if it’s a boy or a girl! What do you guys think it’s going to be? Forgot to mention the due date is Robins birthday! 😝 Een foto die is geplaatst door null (@aprillovegeary) op 22 aug 2018 om 01:52 CEST