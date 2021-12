“Zeven jaar geleden heb ik m’n autisme laten vaststellen”: Helmut Lotti vertelt rechtuit over z’n leven in podcast van Freek Braeckman

ShowbizzIn de nieuwe podcast ‘Freek blijft slapen’ van Freek Braeckman (42) gaat de presentator elke week logeren bij een BV. Wie zijn die mensen die jij en ik zo goed denken te kennen van televisie en social media? Wat is er te zien achter de voordeur van een bekende Vlaming? Deze week trekt hij naar de Ardennen waar hij Helmut Lotti (52) opzoekt. Helmut praat openlijk over zijn autisme. Vertelt waarom hij, ondanks zijn financieel succes, nog steeds blijft werken. Waarom er een naaktbeeld van dochter Messalina in huis staat. Op wie hij een crush had toen hij vijf was én waarom hij opnieuw voor een volle haardos koos.

Freek is wat van zijn melk als hij de woonkamer van Helmut Lotti binnenkomt. Daar staat een groot naakt standbeeld te pronken van een jonge vrouw. “Dat is een werk van m’n dochter Messalina (29)” vertelt Helmut. Ze heeft dat gemaakt voor haar eindwerk, maar wilde per se zelf model staan.” Helmuts vriendin, schrijfster Marieke Van Hooff houdt zich de ganse tijd bewust op de achtergrond zodat de zanger zijn verhaal kan vertellen aan Freek.

Volledig scherm De woonkamer van Helmut Lotti met het naakte standbeeld van zijn dochter. © Kristof Ghyselinck

Geldwolf

“Er is een periode geweest dat ik heel veel weggaf” gaat Helmut verder. “Zelf kocht ik bijna niets. Ik was ook tegen niets gewapend, ik kon geen grenzen afbakenen. Natuurlijk zou ik kunnen stoppen met werken, maar dan moet ik op een heel bescheiden manier verder leven. Mensen hebben een verkeerd beeld van me. Ze zien niet wat je verdient of wat je investeert. Op een bepaald moment werd ik afgeschilderd als geldwolf omdat ik opkwam tegen de piraterij in de muziekindustrie. Maar sorry, als ik 500.000 euro zelf investeer in mijn muziek, mag dat niet zomaar gratis geript worden. Weet je dat wij pas iets verdienen vanaf de 850ste man die in de zaal zit?”

Volledig scherm Helmut Lotti in zijn tuin in de Ardennen. © Kristof Ghyselinck

Meer begrip

Afgelopen zomer was Helmut te zien in het VTM-programma ‘Waarheid, durven of doen’. “Ik vond dat verschrikkelijk confronterend toen ik achteraf die beelden zag” vertelt hij aan Freek. “Ik was altijd de eerste die begon te praten en de laatste die zweeg. Mijn reacties waren ook altijd zo snel... Een kenmerk van mijn autisme” biecht Helmut op. “Zeven jaar geleden heb ik het eindelijk laten vaststellen. In mijn derde huwelijk met Jelle Van Riet werd het erg duidelijk. Ik wilde zelf weten wat er precies aan de hand was en heb me vrijwillig laten testen. Voor mij speelde het niet zo’n grote rol, maar voor m’n ex wel. Ik werd zachter behandeld en er was meer begrip.”

Eén van Helmuts hoogtepunten in z'n carrière is ongetwijfeld zijn ontmoeting met de Italiaanse zanger Luciano Pavarotti. “Ik was 26 en ontmoette hem backstage in het Sportpaleis. Hij was zo een charismatische en sympathieke mens. Hij keek dwars door mij en zijn ogen glinsterden. Ik was ontzettend onder de indruk, maar ik heb er toch drie kwartier mee gebabbeld.”

Volledig scherm Helmut Lotti met Pavarotti. © EVG

Haarstukje

Over het haar van de zanger is er de laatste jaren al heel wat geschreven en gezegd in de pers. “Vroeger was het een groot geheim dat ik een haarstukje had” vertelt Helmut. “Ik had er gemiddeld drie nachtmerries per week over. Op een zeker moment was ik het beu als koude pap. Toen ik met Jelle 29 dagen naar Vietnam op huwelijksreis vertrok, besloot ik om het niet meer te dragen. Maar tijdens een concert net voor corona zag ik mezelf op een groot scherm en het was alsof ik naar een gigantische volle maan keek. (lachje) Toen heb ik besloten om opnieuw voor een haarstukje te gaan, maar eentje waar ik continu mee kan rondlopen zonder problemen.”

