Zesde 'Sharknado' wordt de laatste TC

29 maart 2018

15u12 0 Showbizz Er komt een einde aan 'Sharknado', de reeks cultfilms over vliegende haaien die de wereld terroriseren. De zesde film wordt de laatste. Maar de makers halen wel alles uit de kast om er geen grote finale van te maken.

Nazi's, dinosaurussen, ridders en de ark van Noah. Ziedaar de ingrediënten waarmee de laatste 'Sharknado'-film gekruid zal worden. De bazen bij Syfy, de Amerikaanse zender en producent van de filmreeks, wil op die manier een einde maken aan wat misschien wel het meest onwaarschijnlijke succesverhaal in Hollywood was. Want wie had ooit gedacht dat een film met dit scenario zou scoren? We schetsen het nog even: Los Angeles wordt getroffen door een orkaan die ervoor zorgt dat haaien uit de oceaan worden geschept en plots door de lucht vliegen. Daarbij hun honger stillend met paniekerige inwoners van de stad. De helden die redding moeten brengen? Ex'Beverly Hills 90210'-acteur Ian Ziering en voormalige starlet Tara Reid, die ook al een tijdje als 'has been' gecatalogeerd stond. Niet meteen het recept voor instant succes, denk je dan. Maar dat werd het wel. 'Sharknado' werd een heuse cultfilm. En gaf meteen de aanleiding tot het maken van een reeks sequels. Aan nummer zes wordt momenteel gewerkt.

Tijdreizen

Voor die laatste film zal hoofdpersonage Fin (Ian Ziering) terug in de tijd reizen om zo zijn familie van de haaien te kunnen redden. Daarbij moet hij de confrontatie aangaan met nazi's, dino's, roofridders en... de ark van Noah. Te gek voor woorden? Ja. Maar overduidelijk ook spek voor de bek van de diehard-fans van de reeks. De film verschijnt op 25 juli op Syfy. Daarna zou hij ook wereldwijd verdeeld worden.