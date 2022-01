Zes Michelinsterren, maar op persoonlijk vlak diepe wonden: topkok Sergio Herman gooit het over een andere boeg

TV Lotte Vanweze­mael danst voor het eerst met een vrouw in ‘Dancing with the stars’: “Dit is zo een eer”

Deze avond wisselen de BV’s uit ‘Dancing with the stars’ van danspartner. In de switch-up week wordt Lotte Vanwezemael (29) gematcht aan Björk Gunnarsdottir, de danspartner van Jonatan Medart. Daarmee krijgen we voor het eerst een dans tussen twee vrouwen. “Sowieso doorbreek ik al graag taboes, dus dit stereotype neem ik graag mee op de schop”, aldus Lotte.

