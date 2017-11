Zes mannen in de cel omdat ze een 'mankini' droegen: Borat zelve betaalt hun boete TC

17u35 0 20th Century Fox

Zes Tsjechische fans vonden het wel grappig om de Borat-outfit te dragen. In Kazachstan dachten ze daar anders over.

En dus werden de zes Tsjechen onverbiddelijk gearresteerd door de politie van de Kazachse hoofdstad Astana waar ze op citytrip waren. De zes kregen elke een boete van 67 dollar aangesmeerd. Toen dat nieuws 'Borat'-acteur Sacha Baron Cohen bereikte, besloot hij die boete voor hen te betalen. Sacha vertolkte de rol van 'journalist' Borat in 2006. Sindsdien is hij persona non grata in Kazachstan. De overheid beschuldigt hem ervan het imago van het land om zeep te helpen geholpen. Volgens hen laat de film 'Borat! Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan' uitschijnen dat het land achterlijk en racistisch is. Het wordt Cohen ook kwalijk genomen dat hij zich nooit officieel verontschuldigde voor de film.

Photo News