Zes dagen scènes naspelen en decors bouwen: kinderen kunnen nu ook op zomerkamp met ‘F.C. De Kampioenen’

TV Verdeeld­heid was nooit eerder zo groot bij de acteurs van ‘F.C. De Kampioenen’: “Het is mooi afgerond, laat dit maar het einde zijn”

5 januari Met hun kerstspecial vestigden de Kampioenen een historisch kijkcijferrecord, maar er kwam ook snoeiharde kritiek. Genoeg stof om na te denken over een doorstart, en in welke vorm die er dan zou moeten komen. Bij de acteurs blijken de meningen bijzonder verdeeld. “Het succes uitmelken met jongere acteurs lijkt me alvast geen goede zet”, stelt Marijn Devalck (69), maar niet iedereen is het daarmee eens.