Zes Belgen genomineerd voor prestigieuze Astrid Lindgren-prijs

De in 2002 door de Zweedse regering in het leven geroepen ‘Astrid Lindgren Memorial Award’ herinnert aan de schrijfster van ‘Pippi Langkous’. Met vijf miljoen Zweedse kroon (ongeveer 462.000 euro) is de onderscheiding wereldwijd de hoogst gedoteerde in haar soort. Tot hiertoe kregen ook al twee Belgische auteurs en illustratoren de prijs uitgereikt. Zo was Kitty Crowther in 2010 de gelukkige winnares en in 2019 was de eer weggelegd voor Bart Moeyaert.