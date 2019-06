Zenders zwijgen Michael Jackson dood, maar de King of Pop is populairder dan ooit bij fans: “De documentaire heeft mij alleen maar meer werk bezorgd” Wim Nijsten

22 juni 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Volgende dinsdag zal het tien jaar geleden zijn dat Michael Jackson overleed. Maar van grootse tv-hommages lijkt nergens sprake. “Mensen moeten het onderscheid leren maken tussen de mens en de artiest”, stellen diehard-fans in Dag Allemaal. “En Michaels muziek moet blijven leven.”

Een van die fans die rotsvast blijft geloven in de onschuld van de King of Pop, is Christophe Lequesne (46), die in 2010 de VTM-talentenjacht ‘My Name Is Michael’ won. Vandaag treedt hij als Christ’OF nog altijd op als imitator van Michael Jackson. Hij is ook de man achter het concert ‘10 years - Rest in Peace’ op 29 juni in het Kursaal van Oostende. “Ik heb ’t heel druk nu het tienjarige overlijden van Michael nadert”, zegt hij. “Ik heb zelfs een heleboel optredens moeten weigeren.”

‘Leaving Neverland’, de schandaaldocumentaire over Michael, heeft jou dus geen werk gekost?

Er is slechts één concert geannuleerd, voor de rest loopt het prima. Meer nog: sinds die ­documentaire heb ik nog nooit zoveel optredens gehad.

Verrassend. Toch?

Dat komt natuurlijk omdat Michael opnieuw meer in de belangstelling staat. Daarbij, de meeste fans geloven die documentaire niet. Er zijn ook nog steeds geen bewijzen opgedoken, hé. Voor mij is ‘Leaving Neverland’ pure fictie.

(Lees verder onder de foto.)

Heb je er zelf naar gekeken?

Ja, vooral Wade Robson speelt een geloofwaardig slachtoffer. Maar hij is dan ook een topacteur, dat heeft hij in het verleden al bewezen. Hij weet hoe hij de camera moet bespelen.

Hoe reageert jouw publiek?

Zij kunnen perfect het onderscheid maken tussen de mens en de artiest Michael Jackson. Voor de meesten blijft zijn ­muziek het allerbelangrijkste, en die moet blijven leven.

‘Te explosief’

De uitzending van ‘Leaving Neverland’ heeft tv-makers overal ter wereld gedwongen om hun plannen rond het tienjarige overlijden van de King of Pop aan te passen. In ‘Leaving Neverland’ vertelden Wade Robson en James Safechuck hoe zij als kind door Michael werden misbruikt. Sinds de vier uur durende documentaire dit voorjaar overal ter wereld werd uitgezonden, draaien veel radiozenders niet langer zijn muziek.

In de Verenigde Staten werd ‘Untouchable: The Strange Life and Tragic Death of Michael Jackson’, een documentaire over het leven en de dood van de artiest, stopgezet nadat ­‘Leaving Neverland’ uitkwam. Ook het plan om Jacksons ‘This Is It’-concert te bewerken voor een tv-special, belandde al in de vuilnisbak. Een bekende televisieproducer formuleert het, met enige zin voor cynisme, als volgt: “Michael Jackson heeft zijn special al gekregen. Die heette ‘Leaving Neverland’.” Tekenend is ook dat geen enkel van de grote Amerikaanse televisienetwerken programma’s plannen rond zijn tienjarige overlijden. “Te explosief”, klinkt het. “Onze kijkers hebben het nog te moeilijk om een onderscheid te maken tussen de mens en de artiest.”

Ook The Michael Jackson Estate, die z’n nalatenschap beheert, plant geen herdenking. “Wij hebben nooit ‘vieringen’ van Michaels sterfdag aangemoedigd”, klinkt het. “Dus organiseren we ook geen shows.” In Vlaanderen ten slotte wordt de Amerikaanse lijn gevolgd. Nergens in de uitzendschema’s van de grote zenders een spoor van Jackson-hommages.