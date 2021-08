Zenders trappen najaarsoffensief op gang: dit kan u vanavond op tv bekijken

1. Snackmasters

2. De Verhulstjes

Precies op het zelfde uur laat Play4 de familie Verhulst opnieuw los op Vlaanderen in ‘ De Verhulstjes’ . Gert en zijn nazaten verhuizen voor een welverdiende vakantie naar hun waanzinnig mooie stulpje vlak in het centrum van het mondaine Saint-Tropez. Gert kocht zich voor vele centen een exclusieve topplaats. Maar voor ze kunnen genieten van een uitzonderlijk uitzicht moeten ze eerst nog inpakken en een lange reis beleven.

3. Onverwacht

Eén start met ‘Onverwacht’, de nieuwe humaninterestreeks waarin Iluna Planckaert samen met haar moeder Stephanie op ontdekkingstocht gaat in de wereld van seks en zwangerschap bij leeftijdsgenoten. Ze pakken thema’s als anticonceptie, baas in eigen buik, adoptie en jong ouderschap aan. Ook Christa en Eddy Planckaert, Stephanies man Christopher, en zijn ouders delen hun verhaal. Via aangrijpende getuigenissen en geëngageerde organisaties geeft ‘Onverwacht’ verrassende inzichten over seksualiteit bij jongeren en wat het betekent om tienerouder te zijn of te worden.