Zendaya daagt de filmwereld uit: "Ik ben Hollywoods acceptabele versie van het zwarte meisje"

24 april 2018

16u36 0 Showbizz Op een modebeurs in Hollywood heeft de jonge topactrice Zendaya hard uitgehaald naar de film- en modewereld. Volgens haar worden echt zwarte meisjes gediscrimineerd. "Ik dank mijn succes aan mijn lichte huid", zegt ze. "Ik ben namelijk Hollywoods acceptabele versie van het zwarte meisje."

Zendaya Coleman (21) is volgens vele filmkenners 'Hollywoods next big thing'. Een van de grootste beloften in de showbizz die aan de drempel staat van een grote carrière. Bij jonge fans is ze al langer bekend als Disney-ster uit reeksen als 'Shake It Up' en 'K.C. Undercover', bij het grote publiek viel ze recent op in topfilms als 'Spider-Man: Homecoming' en 'The Greatest Showman', waarin ze trapeze-artieste Anne Wheeler speelde. Hollywood lijkt haar dus in de bovenste schuif te hebben liggen, maar dat houdt de jonge ster niet tegen om toch kritisch te klinken voor haar werkgevers in de filmbusiness en haar opdrachtgevers in de modewereld. Dat bleek op Beautycon, een grote fashion- en beautybeurs in New York. "Ik ben Hollywoods acceptabele versie van een zwart meisje", klonk het scherp. "Maar als zwart meisje met een lichte teint is het mijn plicht om jullie er hier op te wijzen dat er nog veel meer schoonheid te ontdekken valt in de zwarte gemeenschap."

Discriminatie

Zendaya beweert dat zij haar succes als zwarte actrice dankt aan de relatief lichte huid die ze heeft. Dat deed ze eerder ook al in andere interviews. "Maar het zwarte ras heeft meerdere schakeringen. Er zijn talentvolle actrices en knappe modellen in alle tinten zwart. Het wordt hoog tijd dat ook echt donkere meisjes kansen krijgen. Nu gebeurt dat veel te weinig. Check maar eens welke zwarte actrices hoofdrollen krijgen aangeboden. Allemaal hebben ze een relatief bleke huid: Halle Berry, Beyoncé, Kerry Washington, Zoe Kravitz, Lisa Bonet, Rosario Dawson, Zoe Saldana, Jada Pinkett Smith... Geen enkele van die vrouwen heeft een echt donkere huid. En dat komt omdat de blanke bazen van de filmmaatschappijen en modehuizen ons op die manier aantrekkelijk vinden. Of beter verkoopbaar. Maar dat is onzin. Er moet een einde komen aan die discriminatie."

Geen angst

Straffe taal voor zo'n jonge, beginnende actrice. Maar ze hoeft dan ook niet te vrezen voor haar job, meent Oprah Winfrey die haar prijst. "Zendaya zegt wat velen denken. Ze heeft gelijk. Ik vind het fantastisch dat een jonge, veelbelovende ster als zij, die veel kansen krijgt, dat toch durft te zeggen. Dat bewijst dat ze iemand is met een sterk karakter. Iemand die durft vechten voor gerechtigheid zonder zich af te vragen wat de gevolgen voor zichzelf kunnen zijn. Zo'n mensen zijn echte sterren. En dat verklaart waarom ze zo populair is bij haar vele jonge fans." Bij Disney lijken ze alvast niet van plan om haar te berispen. 'Wij zijn heel blij met onze samenwerking met Zendaya. Wij hebben er geen probleem mee dat ze geregeld haar mening durft verkondigen. Want wat ze zegt snijdt meestal hout.' Disney beweert overigens zelf wél veel kansen te geven aan donkere acteurs en actrices. "Kijk maar naar 'Black Panther'. Met die film hebben we bewezen dat huidkleur geen bepalende factor is om van een film, of een acteur, een succes te maken."