Zelfs koningspaar reageert: bekend Vlaanderen rouwt om Reinhilde Decleir. “Ik had nog zo graag afscheid genomen”

ShowbizzActrice Reinhilde Decleir is woensdagavond overleden. “Ze ging op 6 april 2022 volgens eigen wens heen, na een lange strijd tegen kanker”, laat haar familie weten. Acteur Lucas Van den Eynde - die Reinhilde vele jaren heeft gekend - is erg aangedaan door haar overlijden. “Ze was een fenomenale vrouw, behept met humor en een gouden hart.”

“Ik heb Reinhilde voor de allereerste keer aan het werk gezien in de glorierijke jaren van de Internationale Nieuwe Scène. Eind jaren 70, begin jaren 80 was dat”, aldus Van den Eynde (63). “De panache en de geëngageerdheid waar zij zich altijd mee smeet in die voorstellingen: dat was fantastisch, daar kon je niet naast kijken. Later, nadat ik mijn opleiding aan Studio Herman Teirlinck had afgerond, hebben onze wegen zich meermaals gekruist.” Zo stonden de twee samen op de set van ‘Van vlees en bloed’ en ‘De ronde’. “Met Reinhilde samenwerken was een plezier”, klinkt het. “Ze was een no-nonsense vrouw, en dat vertaalde zich ook in haar acteerwerk. ‘Komaan hé mannen, we beginnen eraan’, zei ze. En dan ging ze er ook voor. Maar ze was niet alleen uiterst professioneel, ze was eveneens aangenaam in de omgang. Je kon met haar over van alles en nog wat praten. Haar samenvatten in één anekdote? Dat is onmogelijk. Ik heb zoveel mooie herinneringen aan haar.”

Volledig scherm De cast van 'Van vlees en bloed’. Vooraan vlnr: Mieke De Groote, Reinhilde Decleir, Maaike Neuville, Sien Eggers, Tom Dewispelaere, Tom Van Dyck. Achteraan vlnr: Peter Van den Eede, Herwig Ilegems, Lucas Van den Eynde, Jos Verbist, Koen De Graeve. © BELGAIMAGE

“Reinhilde straalde als mens”, vervolgt van den Eynde. “Ze was een fenomenale vrouw, behept met humor en een gouden hart. Heel sociaal bewogen ook, getuige haar prachtige werk met Tutti Fratelli. De mensen die ze daar een kans heeft gegeven op het podium: dat doet niet iedereen. En daarnaast was ze enorm begaan met de jongere generatie acteurs en actrices. Reinhilde was er voor iedereen, en daar hoorde ook een schouderklopje of een goed woordje bij.”

Lichaam was op

Van den Eynde wist dat Reinhilde Decleir ziek was, maar hij had geen idee dat de situatie zo ernstig was. “Haar dood komt veel te vroeg. Ik wist al langer dat ze ziek was, maar niet dat het zo slecht met haar ging. Dat hoorde ik pas tegen het einde. Ik had graag nog afscheid van haar genomen, maar dat heeft niet mogen zijn. Ineens ging het allemaal heel snel. Ik denk dat Reinhilde op was, en dat ze genoeg had van haar lijdensweg. Volgens mij heeft ze daarom beslist om er zo plots een punt achter te zetten. Haar lichaam kon niet meer, en zij wilde zo niet verder. Dat is haar goed recht, en als buitenstaander kan je dat alleen maar respecteren. Het is gek dat ze er niet meer is. Reinhilde was een ongelofelijk schoon mens, en ik ga haar ontzettend missen.”

Ook de koning reageert

Ook Koning Filip (61) en koningin Mathilde (49) hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van de actrice. ““Het overlijden van actrice Reinhilde Decleir en de drijvende kracht achter Tutti Fratelli stemt ons erg bedroefd”, schrijft het Belgische koningshuis bij een foto van Filip en de actrice. “Ze laat een grote leegte na in het Belgische cultuurlandschap. Onze gedachten gaan uit naar haar familie en vrienden.”

Acteur Nico Sturm neemt fakkel over

Acteur en scenarioschrijver Nico Sturm - bekend van onder andere ‘De smaak van De Keyser’, ‘Van Vlees en Bloed’, ‘Clan’, ‘Cordon’ en ‘Wat Als?’ - is dan weer de nieuwe artistiek leider van Reinhilde Decleirs sociaal theater Tutti Fratelli. Hij neemt daarmee de fakker over van Reinhilde. Reinhilde Decleir en Nico Sturm kenden elkaar uiteraard al van onder andere op de set van het erg succesvolle ‘Van Vlees en Bloed’ (2009) maar het is pas enkele jaren geleden dat Sturm ook zijn intrede deed bij Tutti Fratelli. Voor de opvoering ‘De Onzichtbaren’ stonden ze beiden aan het roer. “Nico is toen zijn hart verloren aan Tutti Fratelli, en wederzijds”, benadrukt huidig coördinator Elisa Goossens. “We waren natuurlijk al een tijd op de hoogte van Reinhildes ziekte, en ze wist zelf ook dat ze de functie van artistiek leider niet nog jarenlang zou kunnen blijven volhouden, daarom vroeg ze aan Nico of hij de fakkel wilde overnemen. Nico was al een tijdje artistiek leider ad interim, om de functie dan geleidelijk aan volledig over te nemen. Maar de tijd heeft ons ingehaald. Nico blijft nu artistiek leider, en niet slechts ad interim.”

LEES OOK