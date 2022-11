Zelfs Gert Verhulst krijgt nog te maken met afwijzing: "We vroegen Ella Leyers voor de musical ‘Red Star Line’, maar helaas”

Showbits Intimi­teits­coach Philine Janssens over opnames ‘2DEZIT’: "We spraken zelfs standjes af met de cast”

‘2DEZIT’ is een nieuwe jeugdreeks op ‘Streamz’ over de verleidingen van het studentenleven. De serie is bewust controversieel en expliciet, wat ervoor zorgt dat de cast af en toe onthullend in beeld gebracht wordt. Voor deze scènes werkte de productie samen met Philine Janssens, de eerste professionele intimiteitscoach in België. Showbits-reporter Desna vroeg aan hoofdrolspeelster Ninalotte Roose en coach Philine wat nu precies de meerwaarde van zo’n intimiteitscoach is. Bekijk het interview in deze nieuwe Showbits.

1 november