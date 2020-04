Zelfs de Britse royals steunen hem: hoe veteraan Tom Moore op 99-jarige leeftijd de wereldrecords aan elkaar rijgt TDS

25 april 2020

14u00

Bron: ANP 0 Showbizz De Britse oorlogsveteraan Tom Moore heeft vrijdag twee wereldrecords gebroken met zijn actie voor het goede doel. De 99-jarige werd de oudste persoon met een nummer 1-notering in de Britse hitlijst en haalde als enkeling het meeste geld op met zijn zogenaamde ‘charity walk’. Captain Tom werd hierin onder meer gesteund door de prinsen William (37) en Harry (35).



In eerste instantie wilde de oorlogsveteraan geld ophalen voor het goede doel door 100 rondjes in zijn tuin te lopen. Zijn oorspronkelijke streefbedrag van 1.000 pond (zo’n 1.150 euro) was al heel snel binnen. Vrijdagmiddag stond de teller op maar liefst ruim 28,6 miljoen pond, omgerekend zo’n 32,7 miljoen euro.

Zijn actie kon begin deze week al rekenen op flinke steun van prins Harry, die tegenwoordig met zijn vrouw Meghan in Californië woont. “Wat hij heeft gedaan is absoluut verbazingwekkend. Niet alleen zijn actie, maar ook de reactie van het publiek - die is geweldig Brits”, liet de hertog van Sussex in de podcast Declassified weten. Ook prins William was onder de indruk van de actie van de oorlogsveteraan: “Hij is al heel lang onder ons, hij weet alles en het is fantastisch om te zien dat iedereen door zijn verhaal en vastberadenheid geïnspireerd is”, zei hij tegen de BBC.

Nummer 1-hit

Daarnaast pakte Captain Tom nog een ander wereldrecord, namelijk dat van oudste persoon ooit met een nummer 1-notering in de Britse hitlijst. Samen met zanger Michael Ball en het NHS Voices of Care Choir nam hij een cover op van het nummer ‘You’ll Never Walk Alone’ van Gerry & The Pacemakers. Ook dat was volgens het Guinness Book of World Records een vermelding waard. Het geld dat met de single en de wandeling door Moore werd opgehaald gaat naar de Britse gezondheidsdienst NHS.

Met de koppositie in de hitparade heeft de oorlogsveteraan, die diende in India, Myanmar en op Sumatra, zichzelf vlak voor zijn verjaardag dus nog een leuk cadeautje gegeven. Moore hoopt op 30 april honderd jaar te worden. Het oude record was volgens het Guinness Book of World Records in handen van zanger Tom Jones, die in 2009 op 68-jarige leeftijd een nummer 1-hit had met 'Barry Islands in the Stream'.

‘Zo dankbaar!’

De Britse oorlogsveteraan laat weten erg vereerd te zijn. “Mijn wandeling voor het goede doel heeft meer geld opgehaald dan ik ooit voor mogelijk had gehouden", zegt hij. "Ik ben erg dankbaar voor degenen die geld hebben gedoneerd en de single hebben gedownload zodat we samen deze records konden breken en geld in konden zamelen voor het geweldige werk dat de NHS verricht in deze moeilijke tijden.”

