Zelfgemaakte brownies en traditionele kledij: royals laten alle protocollen varen voor Oekraïne

TV “Hij bijt venijnig”: Luk Alloo aangeval­len door rottweiler in nieuwe aflevering van ‘Alloo en tot ziens’

“Doe hem snel zijn ketting om, voor hij in ons gat bijt”, klinkt het al lachend bij Luk Alloo in een nieuwe aflevering van ‘Alloo en tot ziens’. Wat de televisiemaker op dat moment niet weet, is dat het lachen hem snel zou vergaan. Tijdens een wandeling wordt hij namelijk effectief gebeten door Milan, de rottweiler van de getuige waar hij op dat moment op bezoek is.

16 maart