Zelfgekweekte groenten, veel lopen en vroeg naar bed: zo verloor Sam De Bruyn 20 kilo IDR

16 juni 2020

00u00 1 Showbizz Twintig kilo lichter op een half jaar tijd. Dat is voor Sam De Bruyn het resultaat nadat hij zich overgaf aan de holistische aanpak van personal trainer Jolan Van Impe. “Ik geloof niet in diëten. Zo los je een probleem niet op.”



Niemand die kan ontkennen dat Sam De Bruyn er tegenwoordig heel anders uitziet. Een verdienste die hij voor een groot stuk te danken heeft aan z’n coach. “In mijn aanpak wordt het lichaam beschouwd als een geheel”, legt Jolan uit. “Daarom focus ik zowel op beweging, goede voeding, een gezond slaappatroon en minder stress. Al die factoren hebben een impact op je gezondheid. De aanpak is verschillend van persoon tot persoon. Het is vooral zoeken naar iets dat werkt. Maar eens je dat gevonden hebt, is het niet zo moeilijk om resultaat te boeken. Kijk maar naar Sam: hij is niet alleen mobieler geworden, hij is ook heel wat kilo’s kwijt. En laat het duidelijk zijn: dit gebeurde niet via een dieet”, aldus Jolan. “Ik geloof niet in diëten en ben ook geen diëtist. Ik stel dan ook geen voedingsplannen op. Sam heeft - wat z’n voeding betreft - zelf het initiatief genomen. Hij weet hier niet alleen veel over, hij verbouwt ook z’n eigen groenten. Op dit vlak kon ik hem niet veel bijleren.”

Jolan - die een bachelor LO en bewegingsrecreatie heeft en enkele aanvullende opleidingen volgde bij Institute of Motion - spitste zich bij Sam vooral toe op het sportieve aspect. “Sam had last van z’n nek en schouders, wat bewegen voor hem niet zo aangenaam maakte. Mijn doel was dan ook om ervoor te zorgen dat hij hier weer van zou kunnen genieten. Daarbij liet ik hem vooral afwisselen tussen verschillende sporten. Sam loopt graag én veel bijvoorbeeld, maar hij moet van mij ook andere bewegingen in z’n routine opnemen. Als je dat niet doet, dan is het risico op blessures reëel.”